Специалисты систем водного хозяйства собрались на Ровенщине, и не случайно
В Ровенской области гидромелиоративные каналы заилены и заросли кустарниками, а в ремонте и модернизации нуждаются 4 насосные станции, 9,5 тысяч водопропускных сооружений, почти 190 километров дамб.
Об этом заявили участники Всеукраинского совещания научных работников и специалистов системы водного хозяйства Украины из 16 областей Украины, передает корреспондент УНИАН.
Отмечалось, что содержание таких гидросооружений для местных бюджетов непосильное, поэтому необходимое централизованное финансирование для реконструкции и модернизации осушительных систем Полесья.
По мнению участников совещания, повышение урожайности почв невозможно без изучения и решения проблем содержания мелиоративных систем.
Ровенская область не случайно избрана местом проведения совещания, поскольку именно здесь ситуация нуждается во вмешательстве. В частности, в области свыше трехсот осушительных систем, занимающих треть сельхозугодий. Запущенность инженерной инфраструктуры мелиоративных систем приводит к заболачиванию почв, что является препятствием для получения высоких урожаев.
Все замечания и предложения переданы председателю Государственного агентства водных ресурсов Украины Василию Сташуку, который принял участие в мероприятии.
Теоретическая часть совещания состоялась на базе Национального университета водного хозяйства и природопользования, а впоследствии участники побывали в Березновском и Костопольском районах.