Специалисты систем водного хозяйства собрались на Ровенщине, и не случайно

Об этом заявили участники Всеукраинского совещания научных работников и специалистов системы водного хозяйства Украины из 16 областей Украины, передает корреспондент УНИАН.

Отмечалось, что содержание таких гидросооружений для местных бюджетов непосильное, поэтому необходимое централизованное финансирование для реконструкции и модернизации осушительных систем Полесья.

По мнению участников совещания, повышение урожайности почв невозможно без изучения и решения проблем содержания мелиоративных систем.

Ровенская область не случайно избрана местом проведения совещания, поскольку именно здесь ситуация нуждается во вмешательстве. В частности, в области свыше трехсот осушительных систем, занимающих треть сельхозугодий. Запущенность инженерной инфраструктуры мелиоративных систем приводит к заболачиванию почв, что является препятствием для получения высоких урожаев.

Все замечания и предложения переданы председателю Государственного агентства водных ресурсов Украины Василию Сташуку, который принял участие в мероприятии.

Теоретическая часть совещания состоялась на базе Национального университета водного хозяйства и природопользования, а впоследствии участники побывали в Березновском и Костопольском районах.