Двоих детей на рыбалке ударило молнией

В Черниговской области молния поразила двух подростков, ловивших рыбу.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Чрезвычайная ситуация произошла в с. Стрельники района Бахмачского района.

Во время рыбалки были поражены молнией двое подростков, 1998 и 1999 гг. рождение. Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу г. Бахмача, состояние их здоровья удовлетворительное.