Двоих детей на рыбалке ударило молнией
10:32, 10 мая 2012Общество
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Пострадавших забрали в районную больницу Бахмача, состояние их здоровья удовлетворительное.
Пораженным молнией детям - 13 и 14 лет
В Черниговской области молния поразила двух подростков, ловивших рыбу.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Чрезвычайная ситуация произошла в с. Стрельники района Бахмачского района.
Во время рыбалки были поражены молнией двое подростков, 1998 и 1999 гг. рождение. Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу г. Бахмача, состояние их здоровья удовлетворительное.
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