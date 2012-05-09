Погода на завтра

10 мая синоптики прогнозируют переменную облачность.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в южной части, на севере Левобережья, в Днепропетровской и Кировоградской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 8-13° (на Прикарпатье и в Карпатах 4-9° тепла), днем 19-24°, в карпатском регионе 10-15°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 25-30°, на Южном побережье Крыма 21-26°.

В Киеве и области осадки не предусматриваются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 8-13°, днем 19-24°. В г. Киеве температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

9 мая температура воды в Черном и Азовском морях 16-22°, в Днепре возле Киева 19°.