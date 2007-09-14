10 тыс. долларов за информацию об убийстве лидера крымско-татарской молодежи

10 тысяч долларов США вознаграждения гарантирует милиция Крыма за информацию, которая будет способствовать раскрытию убийства Норика Ширина - председателя правления крымско-татарской молодежной организации «Бирлик-Единство», учредителя газеты «Голос молодежи».

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей крымской милиции.

«Управление по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым просит граждан оказать содействие в расследовании тяжкого преступления», - говорится в сообщении.

Сотрудники милиции продолжают работу по расследованию убийства Н.Ширина, которое было совершено в конце 2006 года.

Имеющуюся информацию можно направлять по телефонам крымского УБОПа. Дежурная часть УБОП: (8-0652) 54-70-30. Конфиденциальность гарантируется.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2006 года тело Н.Ширина с пятью ножевым ранениями было обнаружено в гараже в районе Ак-Мечеть Симферополя.

Было возбуждено уголовное дело. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО потребовал расследовать это преступление.