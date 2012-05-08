В Москве умерла Джемма Фирсова

Об этом ИТАР-ТАССсообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

На режиссёрском факультете ВГИК училась на курсе Довженко, в мастерских С. А. Герасимова и М. И. Ромма.

В 1960-х годах снялась в трех фильмах Юрия Ильенко на Киевской киностудии: "Родник для жаждущих", "Вечер на Ивана Купала" и "Белая птица с чёрной отметиной".

Д.Фирсову зрители также помнят по ролям в фильмах "Хождение по мукам", "Алые паруса", "Война и мир", "Это сладкое слово - свобода", "Пани Мария".

Но настоящее свое призвание она нашла в военной документалистике. За фильм "Зима и весна сорок пятого" получила Государственную премию СССР, за участие в создании 20-серийной киноэпопеи "Неизвестная война" - Ленинскую премию.

"Как режиссер она сняла документальные фильмы, не раз отмеченные призами на международных и отечественных кинофестивалях, - заметили в пресс-службе Союза кинематографистов. - Среди них: "Память навсегда", "Битва за Кавказ", "Предупреждение об опасности", "Покушение на будущее", "Государь император Николай II", "Владислав Микоша. Остановивший время".

После аварии на Чернобыльской АЭС участвовала в создании организации «Союз Чернобыль», была руководителем экспертной группы по причинам аварии на ЧАЭС.

Журналист по проблемам экологии, искусства, музыкальный критик.