УЗ завершила электрификацию скоростного коридора Львов-Киев-Харьков-Донецк

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») завершила работы по электрификации скоростного коридора Львов-Киев-Харьков-Донецк протяженностью 1,5 тыс. км, сообщил УНИАН начальник главного управления электрификации и электроснабжения «Укрзализныци» Виталий Максимчук.

«Стоимость электрификации на 1 км пути, в зависимости от стоимости материалов и других факторов, составляет около 1,5 млн грн», - сказал он.

По словам В.Максимчука, на протяженности этого коридора для запуска скоростных поездов Hyundai были проведены работы по электрификации 2,814 тыс. км развернутой длины с учетом станций, в том числе около 300 км путей, которые вообще были не электрифицированы.

«В Украине более 10 тыс. км электрифицированных участков - это составляет более 46% от общей эксплуатационной длины железнодорожных путей. По показателю электрифицированных железнодорожных путей Украина занимает 3-4 место в Европе», - отметил начальник главного управления электрификации и электроснабжения «Укрзализныци».