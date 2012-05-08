В Киеве возобновили троллейбусный маршрут № 21

По просьбе киевлян 8 мая возобновлена работа троллейбусного маршрута №21 «Кадетский гай – ул. Дегтяревская».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Возобновление маршрута стало возможным благодаря приобретению и выпуску нового подвижного состава на маршруты, которые пролегают по центральным улицам города, отметили в пресс-службе.

Существующий же подвижной состав перенаправлен на другие маршруты.

В частности, сегодня на центральные маршруты города вышли еще 50 единиц нового транспорта: 14 троллейбусов и 36 автобусов, приобретенных на кредит ЕБРР. Это позволило направить 6 троллейбусов с одного из центральных направлений движения общественного транспорта на маршрут № 21 «Кадетский гай - ул. Дегтяревская» с интервалом движения 10 мин.

Напомним, в начале апреля во время прямого эфира программы «Столица» к Александру Попову обратился киевлянин с просьбой восстановить удобный для жителей троллейбусный маршрут. Тогда руководитель города пообещал до 9 мая возобновить маршрут.