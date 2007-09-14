Заключение СБУ: в действиях Рудьковского есть признаки преступления

Служба безопасности Украины обратилась в Генеральную прокуратуру с представлением о возбуждении уголовного дела против министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО за распространение заведомо ложной информации о терактах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, по данным пресс-центра, Служба безопасности Украины с целью выявления и предупреждения преступлений террористического характера завершила проверку заявлений министра транспорта и связи Украины Н.РУДЬКОВСКОГО о подготовке масштабной катастрофы на железнодорожном транспорте, обнародованных в СМИ.

Сегодня, 14 сентября, Следственным управлением СБУ вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту подготовки к террористическому акту на железнодорожном транспорте - преступления, предусмотренного ч.1 ст. 14 и ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту), отметили в СБУ.

В то же время, как подчеркнули в пресс-центре, учитывая, что в действиях министра Н.РУДЬКОВСКОГО имеются признаки преступления, предусмотренного ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности), 14 сентября материалы проверки на основании ст. 112 УПК Украины направлены в Генеральную прокуратуру Украины.

“Это означает, что все заявления, сделанные Н.РУДЬКОВСКИМ, будут рассматриваться правоохранительными органами в плоскости уголовного права, а общение со Службой безопасности и Генеральной прокуратурой Украины будет происходить исключительно в формате «гражданин – следователь», отмечается в сообщении пресс-центра СБУ.