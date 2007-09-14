Ющенко остановил действие кадровых распоряжений Кабмина по НКРС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие распоряжений Кабинета министров от 10 и 11 сентября об освобождении Александра СКЛЯРОВА от должности члена Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины и назначении Владимира ПАЩУКА.

Текст соответствующего указа № 870/2007 размещен на официальном сайте Президента.

Как отмечается в сообщении, Президент Украины обратился с представлением в Конституционный Суд относительно соответствия Конституции Украины данных распоряжений Кабмина.

В частности, в представлении Президента отмечается, что согласно статьей 20 Закона Украины «О телекоммуникациях», членов НКРС назначает по представлению премьер-министра на должности и прекращает их полномочия на этих должностях Президент Украины.

Конституционной обязанностью Президента является обеспечение национальной безопасности, составляющей которой является экономическая и информационная безопасность государства, и осуществление руководства в этой сфере (статья 17, пункты 1 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины), отмечается в указе.

Учитывая, что создание эффективного механизма государственного регулирования природных монополий согласно статье 8 Закона Украины «О принципах национальной безопасности Украины» является одним из основных направлений государственной политики в вопросах национальной безопасности Украины в экономической сфере, указанные акты Кабинета министров не отвечают статьям 17, 42, пункту 1 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины, Законам «О природных монополиях» и «О телекоммуникациях».

Кроме того, приведенные акты Кабинета министров не отвечают и части второй статьи 8 Конституции Украины, согласно которой нормативно-правовые акты должны приниматься на основе Конституции Украины и отвечать ей, а также части второй статьи 6 и части второй статьи 19 Основного Закона государства, согласно которым органы государственной власти обязаны действовать только в пределах полномочий и в способ, предусмотренные Конституцией и законами Украины.

Принимать участие в конституционном производстве по этим представлениям уполномочена заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента Украины в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК.