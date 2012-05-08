Завтра станцию «Майдан Незалежности» закроют
09:31, 08 мая 2012Общество
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9 мая станция метро «Майдан Незалежности» будет закрыта для входа и выхода пассажиров с 7.00 и до завершения общегосударственных мероприятий на Майдане Незалежности.
Завтра станция станция «Майдан Незалежности» будет работать только как пересадочная, Фото Вікіпедії
В указанный период станция будет работать только на пересадку пассажиров с линии на линию.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Столичный метрополитен в этот день также планирует выпустить весь подвижной состав на линию в соответствии с графиками движения поездов, а при необходимости введет резервные единицы транспорта.
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