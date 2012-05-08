СМИ: «колядник» Зварич получит хлебное место в колонии

«Этого осужденного перевели из карантинного блока на территорию колонии, он живет в отряде вместе с другими заключенными на общих основаниях (в отряде — от 20 до 50 человек)», — сообщили журналистам в Черниговском облуправлении Госпенитенциарной службы. Впрочем, даже в тюрьме Зварич не смирился с приговором и направил кассацию.

Об этом «Сегодня» сообщил адвокат Зварича Станислав Цветинский. Правда, пока ни защита Зварича, ни тюремщики не готовы сказать, будет ли он работать в колонии. «У нас появилась информация, что он будет заведующим столовой со стороны заключенных (для зэка это лакомое место). Правда, сам Игорь давно не выходил на связь, это на него не похоже», — сказали журналистам его бывшие соседи по Лукьяновскому СИЗО.