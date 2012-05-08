Пришло время считать предпринимателей

Соответствующий приказ Минюста, которым утверждено положение о временных межведомственных специальных комиссиях по вопросам проведения инвентаризации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, подписал министр юстиции Александр Лавринович.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, приказ издан во исполнение Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей” (принят 1 июля 2010 года). В частности, “Заключительными и переходными положениями” данного закона была определена необходимость создания временных комиссий и завершения процесса включения в Единый государственный реестр сведений о юридических лицах и физических лицах - предпринимателях, зарегистрированных до 1 июля 2004 года.

Согласно приказу Минюста, задачей временных межведомственных специальных комиссий является проведение инвентаризации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, зарегистрированных до 1 июля 2004 года.

Информацию о невключенных в Реестр субъектах комиссии будут передавать исполнительным комитетам городских советов городов областного значения, районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администраций по местонахождению юридических лиц и по месту жительства физических лиц – предпринимателей для дальнейшего включения их государственными регистраторами в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей.

Информация о невключенных субъектах будет передаваться также в Государственную регистрационную службу Украины.

В состав временных комиссий будут входить работники регистрационных служб главных управлений юстиции Министерства юстиции в областях, а также территориальных органов Государственной налоговой службы Украины, территориальных органов государственной статистики, территориальных органов Пенсионного фонда Украины.