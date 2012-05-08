Киевский ипподром медленно умирает, но не сдается

Как сообщает «Сегодня», о переносе ипподрома в Пирогово заявил на онлайн-конфереции в редакции этого издания заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

По его словам, 38 га земли определили как вероятную, одну из пяти, площадку для строительства «Киев-Сити».

«На самом деле ипподром в нынешнем виде использоваться не может. Нужно вложить несколько миллионов долларов, чтобы он соответствовал современным стандартам и чтобы там можно было проводить скачки. Всегда ипподромы строили за городом. А если город сможет выручить несколько сотен миллионов долларов в бюджет от реализации этого проекта, а потом построить новый ипподром за $3-5 млн, то почему надо от них отказываться?» - отметил Р.Крамаренко.

Однако, по словам директора ипподрома Александра Шинкаренко, нынешний ипподром строили 45 лет назад практически на воде, поэтому он удивлен идеей строить на территории высотки. «Под будущие трибуны пришлось забивать 1270 свай, поскольку здесь протекают две подземные реки. Кроме того, здесь работают 100 человек - лучших наездников, ветврачей. Если они останутся без работы на несколько лет, они больше сюда не вернутся. А как добираться в Пирогово людям, которые нуждаются в иппотерапии?», - подчеркнул он.

Поддержал директора ипподрома президент международной ассоциации «Беговое сообщество» Павел Бабутин: «Наши гости из-за рубежа говорят, что наш ипподром по своей конфигурации, беговым дорожкам такой, как в Европе. Но он нуждается в ремонте, последний тут был в 1972 году, когда на Чемпионат Европы по конному троеборью к нам приезжала принцесса Анна - тогдашняя чемпионка Европы - и выступала».

Как пишет «Сегодня», сейчас ипподром действительно находится в «плачевном состоянии: трибуны в трещинах, и кажется, что вот-вот развалятся, туалет, похоже, никогда не видел уборки, стены гнилые, а заборы ржавые. А реконструировать его не за что - за программки на воскресные бега берут всего по 20 грн, да и тотализатор, который раньше составлял основной доход, под запретом. Сейчас конюшни и беговые дорожки реконструируют конезаводчики, которые испытывают на ипподроме своих лошадей».

«Мы делаем ремонты за свой счет. В конюшнях, например, 8 лет не было туалета, и мы его сделали. По подсчетам, чтобы привести стадион в соответствие с мировыми стандартами, необходимо около 20 млн евро», - сказал директор Березоворудского племенного конезавода Юрий Онищенко.

В Музее под открытым небом в Пирогово новых соседей не ждут. «Мы планировали только расширять Пирогово. Хотели использовать земли рядом, а это около 90 га, для расширения экспозиции. Тем более, что сейчас планируется придать этой территории статус охраняемой. Какой ипподром?», - заявил директор музея Дмитрий Заруба.

Как отмечает издание, о скандале в КГГА говорят, что это дело далекой перспективы, и шансы, что под «Киев-сити» выберут именно эту площадку, минимальны - ориентация идет на Левый берег. Выбирать площадку будет международный консультант, который по сумме факторов определит, где именно для города выгоднее разместить «Киев-Сити». «Большинство инвесторов выступают за Теличку из-за близости к центру. Но это невыгодно городу - в таком случае возникает необходимость в строительстве еще одного моста», - прокомментировали в мэрии.