Евросуд отказал крымчанину в желании быть ”Дмітрієм Владіміровічєм”

Украинизовывать российские имена разрешил Европейский суд по правам человека. Это решение на иск жителя Симферополя, сообщает 5 канал.

Крымчанин, который получил новый паспорт 97 года с возмущением увидел, что его имя и отчество записали как «Дмитро Володимирович». Мужчина считает, что его имя должно звучать не иначе как "Дмітрій Владіміровіч". Украинизация так разозлила жителя Симферополя, что он обратился в суд - сначала дошел вплоть до Крымского Верховного, однако иск не удовлетворили. Тогда он апеллировал к Евросуду - впрочем, и там не нашли в украинизации имени нарушения прав человека.