Какая может быть медицинская политика при советской системе финансирования?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание на неэффективную систему распределения средств в сфере здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, на Всеукраинском форуме «Здоровая нация» в Киеве он сказал, что сегодня распорядителями государственных средств, кроме Министерства здравоохранения, являются еще 13 министерств и ведомств Украины. «Ими контролируются 37% всего сведенного суммарного медицинского бюджета нации. Скажите, пожалуйста, о какой единой медицинской политике, едином медицинском пространстве может идти речь, когда у нас остается советская система распределения финансов, которые выделяются на здравоохранение?» – отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства также обратил внимание на недостаточное финансирование медицинских программ, в частности, что касается борьбы с раком, болезнями сердца. «Программы выполняются на всех уровнях неудовлетворительно, и особенно на местном», – отметил он.

Президент убежден, что реформирование медицинской отрасли должно включать введение новых финансовых и управленческих механизмов, создание социально-инвестиционной модели медицины. «Сегодня речь идет о радикальной реформе управления, радикальном изменении философии модели финансирования», – отметил он, подчеркнув необходимость надлежащего законодательного обеспечения этих реформ. «Чтобы поднять медицинскую отрасль, ее финансирование должно быть щедрым, достаточным», – также добавил В.ЮЩЕНКО.