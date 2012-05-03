На аукционе Сотбис поставлен рекорд стоимости художественного произведения

"Теперь это абсолютный мировой рекорд на произведение искусства", - объявил под аплодисменты зала ведущий торги Тобиас Мейер, сообщает РИА «Новости».

Имя нового обладателя шедевра экспрессионизма пока не известно.

Ранее самой дорогой картиной считалось полотно Пабло Пикассо "Обнаженная, зеленые листья и бюст", написанное в 1932 году и проданное в 2010 году на торгах Christie`s в Нью-Йорке за 106,5 млн долларов.

Устроители торгов не называли предпродажной стоимости холста Мунка, однако не скрывали надежду, что цена этого лота превысит 100 миллионов долларов. Ценовой рубеж в 100 миллионов долларов в нынешнем тысячелетии на пике роста арт-рынка преодолели лишь два холста кисти Пабло Пикассо и скульптура работы Альберто Джакометти.

Картина Мунка была выставлена из коллекции норвежского миллиардера Петтера Олсена, чей отец - Томас Олсен - был соседом, другом и покровителем Мунка. Он приобрел холст из рук самого Мунка, создавшего картину в 1895 году. Скромная деревянная рамка, обрамляющая проданную в Нью-Йорке картину, была изготовлена самим художником.

Эта версия "Крика" - одна из четырех, созданных Мунком. Она никогда не выставлялась на рынок и никогда не была на публике. Три остальных принадлежат норвежским музеям, они дважды похищались, но неизменно возвращались без повреждений.

Семейство Олсен, которым принадлежит дом Мунка в Хвидстене, по соседству с их имением, намеревается направить вырученные от продажи "Крика" средства на обустройство музея художника, арт-центра и отеля. Как ожидается, мемориал будет открыт в следующем году и приурочен к 150-летию экспрессиониста.