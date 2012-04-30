В игру «Гурбы-Антоновцы» к куреням НКВД и УПА добавили курень диверсантов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной организации «Молодежный Националистический Конгресс», которая организовала игру, проходит она в лесном массиве между селами Антоновцы Тернопольской области и Гурбы Ровненской области. В этом году кроме привычных двух куреней НКВД и УПА, будет действовать еще и курень диверсантов, сформированный из 30 игроков-ветеранов «Гурбов-Антоновцев».

Во время соревнований командам необходимо найти лагерь своего противника и захватить его знамя. Каждый участник игры имеет нарукавную повязку, которая отвечает цвету команды, и символизирует жизнь. Если противник снимает повязку с игрока соперников, тот считается убитым. Побеждает команда, набравшая больше всего баллов.

Лучшие участники игры после ее завершения будут награждены символикой игры и ценными подарками от МНК.

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Справка УНИАН. Территориальная игра «Гурбы-Антоновцы» была учреждена ВМГО «Молодежный Националистический Конгресс» в 2002 году.

За всю историю Гурбов в ней приняли участие около 3 тыс. молодых людей со всех уголков Украины. Название игра получила в честь самого масштабного боя в истории УПА, который состоялся в конце апреля 1944 года в лесу между Антоновцами и Гурбами. Тогда подразделения УПА попали в окружение многочисленных советских войск, однако сумели вырваться.

В 2008-2009 гг. игра вышла на международный уровень – ее посетили гости из Польши, Беларуси и России.

В 2010 году ее проведение было поддержано на уровне Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта. В этом году игра проходит при поддержке управления по делам семьи, молодежи и спорта ОГА, Тернопольского областного и городского советов, Тернопольского областного Молодежного методического центра и Союза предпринимателей «Українська справа».

В 2010 году территориальная игра «Гурбы-Антоновцы» вошла в TOP-10 (8-е место) в номинации «Самые эффективные молодежные инициативы Украины», проведенной Агентством стратегических исследований.