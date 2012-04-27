Рада собирается на внеочередное заседание по поводу терактов

Об этом сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ВР Виктория Шведова.

Она отметила, что сегодня на предложение трех фракций – ПР, КПУ и Народной партии, а также группы «Реформы за будущее», было созвано заседание согласительного совета, на котором лидеры этих фракций и группы предложили провести сегодня внеочередное заседание ВР, на котором заслушать информацию силовых ведомств в связи с событиями в Днепропетровске, в частности, какие меры принимаются для защиты населения.

По ее словам, «эти фракции предложили рассмотреть и другие неотложные вопросы, которые парламент должен был рассмотреть на нынешней пленарной неделе». В.Шведова сообщила, что на согласительном совете это предложение не поддержали представители оппозиции. Но на согласительном совете принято решение о проведении сегодня внеочередного заседания парламента.