Завтра в Украине - 29° тепла

28 апреля по Украине температура днем повысится до 29° тепла, чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в южной части северо-восточный, 5-10 м/с, днем в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 11-16°, в западных областях местами - 6-9° тепла; днем - 24-29°, на побережье морей - 18-23°, в Карпатах и горах Крыма - 12-17°.

По Киевской области небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 11-16°, днем - 24-29°.

По г. Киеву без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 14-16°, днем - 26-28°.

Также в Укргидрометцентре сообщили, что 28 апреля - 3 мая в южных, восточных, центральных областях, кроме Винницкой, высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В большинстве районов Крыма и Харьковской области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.