При получении взятки задержан мэр города

Следствием установлено, что житель города обратился к председателю городского совета с просьбой выделить в арендное пользование 46 га земли сроком на три года. Однако за положительное решение в этом вопросе городской руководитель потребовал взятку.

Передача денег происходила через посредника мэра 25 апреля. После получения части требуемой суммы в размере 20 тыс грн, чиновник был задержан. Против него прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого судом избирается мера пресечения.