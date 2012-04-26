Киевсовет разрешил делать из Гостиного двора офисный центр

Киевсовет дал разрешение на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка публичному акционерному обществу «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» на Контрактовой площади, 4, в Подольском районе для реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня на сессии Киевсовета 68 из 99 зарегистрированных в зале депутатов.

Во время обсуждения депутаты предлагали внести коррективы в подготовленный проект решения: либо исключить слово «реконструкция» из текста документа, либо ввести дополнительные пункты, в которых будет изложены ограничения относительно проекта нового здания на месте Гостиного двора.

В то же время на голосование был вынесен первый вариант проекта решения, который сразу поддержало большинство Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма не согласовала проект решения Киевсовета относительно отведения земельного участка для реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр с паркингом.

Как заявил председатель комиссии Александр Бригинец, Гостиный двор подпадает под Закон Украины «О Перечне памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации». Хотя, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 15 августа 2011 года № 1380, он был исключен из списка памятников архитектуры Украинской ССР, которые находятся под охраной государства, но никто не отменял закон, которым двор защищен от приватизации.

Однако акционерное общество «Укрреставрация» после исключения Гостиного двора из перечня памятников выкупила у Фонда государственного имущества Украины здание Гостиного двора (10 тыс кв. м). Теперь акционерное общество обратилось в Киевсовет с просьбой выделить им земельный участок под строительство многоэтажного торгово-офисного центра.

А.Бригинец напомнил, что Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-е годы XVIII в., архитектор Иван Григорович-Барский). Сейчас в помещении Гостиного двора размещены магазины, а также Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени В. Г. Заболотного.