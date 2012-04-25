Арбузов созывает первое за два года заседание совета НБУ

Глава Национального банка Украины Сергей Арбузов назначил первое за два года заседание совета НБУ. На собрании, которое состоится в четверг, будет решен ряд технических бюджетных вопросов НБУ, которые были накоплены за этот период. Члены совета не исключают также избрание нового председателя, называя пока единственную кандидатуру — Романа Шпека, пишет Коммерсант-Украина.

На назначенное на 26 апреля собрание совета НБУ вынесены 10 вопросов, рассказали "Ъ" члены совета. "Мы рассмотрим ряд технических вопросов, таких, как, например, утверждение бюджетов",— отметил директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец. "Но я не исключаю, что при рассмотрении пункта "разное" может быть поднят вопрос об избрании председателя совета",— отметил другой член совета НБУ.

Согласно закону об НБУ, совет ежегодно до 15 сентября должен утверждать смету расходов и доходов центробанка на следующий год и подавать в Верховную раду и Кабмин информацию о прогнозированной прибыли для перечисления в бюджет. До 1 апреля каждого года совет также должен подавать ведомости о прогнозируемой прибыли для включения в проект бюджета следующего года. До 1 ноября члены совета должны выбрать аудиторскую фирму, которая будет проверять НБУ, а до 30 апреля следующего года — утверждать ее отчет.

Стоит отметить, что совет НБУ не собирался с марта 2010 года, а срок полномочий его главы — Петра Порошенко — истек 23 февраля 2010 года. Нового председателя не удавалось избрать из-за отсутствия кворума. Господин Порошенко пояснял, что теперь правом созыва совета обладает только глава НБУ. "Очень хорошо, что Сергей Арбузов, наконец, смог созвать совет",— говорит Василий Горбаль.

Вопрос избрания председателя члены совета обсуждать не хотят.

Отметим, что согласно ст. 10 закона об НБУ в совет вообще не могут входить люди, имеющие представительский мандат или руководящие каким-либо органом государственной власти. Следовательно, избрание одного из членов Кабмина или АП нелегитимно, подчеркнул один из членов совета. "Еще полгода назад активно обсуждалось назначение председателем Романа Шпека, но будет ли это сейчас — посмотрим",— рассказал один из членов совета. "Я не стремлюсь изменить свой статус и готов работать с тем председателем, которого предложит Сергей Арбузов",— заявил Роман Шпек. "Я знаю, что очень хотел возглавить орган Игорь Прасолов. Так как полномочия в совете наиболее вероятного кандидата — Велерия Гееца — истекли",— добавил другой член совета. Игорь Прасолов отказался комментировать кандидатуры.