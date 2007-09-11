Бойко в Москве говорил с главой Газпрома, но не про газ...

Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» (Москва) состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея МИЛЛЕРА и министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО "Газпром", основной темой встречи стало сотрудничество Украины и России в нефтяной сфере.

В частности, стороны обсудили вопросы поставок нефти в Украину и ее транзита по территории страны. Было отмечено, что в настоящее время есть все необходимые предпосылки для расширения сотрудничества «Газпром нефти» и украинских нефтегазовых компаний.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, увеличилась на 17,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, до 35 млн. 335,2 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины" и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Роботу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

В 2006 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 3,7%, по сравнению с 2005 годом, до 44,878 млн. тонн. Транзит нефти в 2006 году увеличился на 5,8%, по сравнению с 2005 годом, до 33,158 млн. тонн.