СМИ: В Киеве ранили оператора СТБ

Об этом сообщает «Телекритика» со ссылкой на столичный отдел связей с общественностью ГУМВД Украины.

В дежурную часть Соломенского РУ ГУМВД поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что на улице Василенко он оказывал медицинскую помощь 38-летнему киевлянину. После этого пострадавший с колото-резаным ранением был госпитализирован.

«Место происшествия было тщательным образом осмотрено следственно-оперативными группами Главного и районного управлений милиции. На розыск подозреваемого ориентирован личный состав патрульных нарядов. Сейчас установлено, что конфликт потерпевшего с неизвестным возник внезапно», - идет речь в сообщении милиции. Согласно сообщению, по словам родственников, потерпевший является оператором одной из ведущих телекомпаний Украины, однако документов, которые подтверждают принадлежность к СМИ, мужчина при себе не имел.

По информации источников «Телекритики», оператор работает на канале СТБ.

По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

Также милиция просит возможных свидетелей этого приключения обратиться в Соломенское райуправление милиции и помочь в розыске подозреваемого.