Брейвик планировал перерезать горло экс-премьер-министру

Обвиняемый в совершении теракта 22 июля прошлого года норвежец Андерс Брейвик, процесс по делу которого проходит в окружном суде Осло, на перекрестном допросе подробно рассказал о подготовке к теракту, о том, кого собирался убить в те дни и о еще более жестоких планах, которые не удалось реализовать. Об этом сообщает РИА Новости.

Главной задачей террориста на острове Утёйя, по его словам, было атаковать политическую элиту в один из пяти дней, которые продолжалось собрание. В первый день его должна была посетить политический комментатор газеты Dagbladet Марте Мишелет, на следующий - министр иностранных дел Йонас Гар Стёре, затем бывшая премьер-министр Гру Харлем Брундланд. Затем должен был приехать нынешний премьер Йенс Столтенберг.

"Так что любой из пяти дней подходил для нападения", - сказал Брейвик, пояснив, что Стёре и Брундланд были для него наиболее привлекательными мишенями.

Он планировал взять с собой камеру и iPhone, чтобы запечатлеть гибель бывшей премьер-министра - ей он собирался перерезать горло, а видеозапись казни выложить в интернет. Второй целью был руководитель молодежного крыла партии Эскиль Педерсен, затем Брейвик принялся бы убивать участников лагеря.

"Я не планировал расстрелять (только) 69 человек, я хотел убить всех, используя воду как оружие массового поражения", - сказал Брейвик. По его словам, он считал, что многие молодые люди утонут от страха.

При этом обвиняемый отметил, что не хотел прослыть убийцей детей и планировал, что жертвами станут молодые люди старше 18 лет. Он был уверен, что в молодежное крыло партии могут вступить только те, кто достиг 16-летнего возраста, и что процент 16-17-летних подростков в лагере очень незначителен. О том, что среди расстрелянных были дети младше 16 лет, он узнал на следующий день после теракта.

"Я понимал, что за убийство молодых людей младше 18 лет меня будут критиковать. Я полагал, что смогу по внешнему виду понять, какого они возраста, но они поворачивались спиной и я не мог разглядеть лиц. Реализация замысла оказалась труднее, чем я предполагал", - отметил Брейвик.

На вопрос прокурора, как он сегодня оценивает свои действия, подсудимый вновь заявил, что поступил бы точно так же.