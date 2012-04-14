В МВД настаивают, что избитый еврей сам по пьянке упал с забора

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом он сказал во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Реувеном Дин Элем.

С.Черных напомнил, что Президент Украины Виктор Янукович поручил правоохранителям провести объективное, всестороннее и беспристрастное расследование этого резонансного случая. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В свою очередь посол Государства Израиль сообщил, что перед отправлением молодого человека на лечение в Израиль, он лично видел потерпевшего. Каких-то явных признаков избиения или результата совершения других насильственных действий дипломат не заметил, отметили в МВД, ссылаясь на посла.

Руководитель представительства Израиля заметил, что в своих комментариях израильским СМИ он категорически опроверг наличие в Украине признаков ксенофобии и антисемитизма и не связывает этот трагический случай с каким-либо проявлениями нетерпимости к представителям других национальностей и религий.

Также Реувен Дин Эль попросили правоохранителей тщательным образом разобраться с этой ситуацией и по завершении расследования сообщить посольство Государства Израиль в Украине о его результатах.

С.Черных информировал иностранного дипломата о ходе проверки обстоятельств этого события.

Он напомнил, что 25-летний молодой человек был на днях доставлен в одну из киевских больниц для оказания медицинской помощи. Медиков вызвал экипаж столичного Управления ГАИ, прибывший к месту происшествия после получения сообщения от одного из водителей.

С целью установления обстоятельств произошедшего, были опрошены граждане, которые накануне непосредственно общались с парнем. Также были собраны записи из систем видеонаблюдения, расположенных на территории, прилегающей к месту выявления молодого человека работниками ГАИ.

По данным милиции, на момент перевода пациента в другое медицинское учреждение, специалисты диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ссадины на теле и признаки алкогольного опьянения.

В соответствии с сопроводительным листом городской станции скорой помощи, парень был доставлен в Киевскую городскую клиническую больницу № 17 в связи с получением травмы вследствие падения с парапета высотой 2,5 метра.

При опросе работниками милиции врачей бригады скорой медицинской помощи, те сообщили, что во время оказания первоначальной медицинской помощи на месте события, они смогли пообщаться с потерпевшим. Парень отрицал факт совершения насильственных действий в отношении себя и объяснил, что упал с парапета.

Несмотря на это, следственно-оперативная группа, созданная в рамках расследования уголовного дела по данному факту, кроме версии о несчастном случае, отрабатывает также другие версии. Среди них, в частности - совершение преступления в отношении потерпевшего с хулиганских побуждений или с целью ограбления.

На данный момент пострадавший направлен для лечения в Государство Израиль. В связи с этим украинские правоохранители обратились по каналам Интерпола к своим израильским коллегам с просьбой при первой возможности допросить молодого человека об обстоятельствах получения им телесных повреждений. Это, без сомнения, даст работникам милиции возможность составить объективную картину событий в тот день, подчеркнули в УСО.

11 апреля следственным отделом Печерского райуправления ГУМВД Украины в Киеве было возбуждено уголовное дело согласно ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следователями назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Досудебное следствие продолжается.

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Как сообщал УНИАН, еврейская община Киева требует от стражей порядка тщательного расследования нападения на 25-летнего ученика киевской ешивы Александра (Арона) Гончарова, которого утром 8 апреля нашли с проломленным черепом.

По информации сайта «Киев еврейский», 25-летний ученик киевской ешивы при синагоге Бродского, который прибыл на учебу в Киев по рекомендации луганского раввина, вышел из синагоги в первом часу ночи и не вернулся. Как зафиксировали камеры видеонаблюдения синагоги, молодой человек выходил из синагоги в кипе. Трагический инцидент произошел с ним после первого часа ночи 8 апреля в центре Киева на Бессарабский площади. “Скорая помощь” подобрала потерпевшего в крайне тяжелом состоянии с проломленной головой лишь в 7 час. утра 8 апреля и, по не выясненным причинам, не сообщила об этом в милицию.

Главный раввин Украины Моше Асман и члены ешивы разыскивали парня более суток. И только 9 апреля нашли в реанимации городской больницы №17. Парень находился в критическом состоянии.

По информации сайта, врачи уверены, что на парня было осуществлено нападение, и он был зверски избит, вследствие чего у него проломлен череп и диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма.

Но сейчас в милиции пытаются классифицировать случившуюся трагедию как несчастный случай, якобы молодой человек сам упал с высокого парапета, и вследствие этого получил травму, отмечает сайт.

А.Гончарова самолетом доставили в медицинский центр Тель-Авива.