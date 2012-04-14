В МВД настаивают, что избитый еврей сам по пьянке упал с забора

09:00, 14 апреля 2012
Общество
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Первый замминистра внутренних дел Сергей Черных заверяет, что МВД держит на контроле расследование по факту получения телесных повреждений учащимся ешивы (духовной семинарии) при центральной синагоге Киева.

Янукович поручил объективно расследовать происшествие с учащимся ешивы Александром Гончаровым. Фото предоставлено УНИАН Еврейской общиной Киева

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом он сказал во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Реувеном Дин Элем.

С.Черных напомнил, что Президент Украины Виктор Янукович поручил правоохранителям провести объективное, всестороннее и беспристрастное расследование этого резонансного случая. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В свою очередь посол Государства Израиль сообщил, что перед отправлением молодого человека на лечение в Израиль, он лично видел потерпевшего. Каких-то явных признаков избиения или результата совершения других насильственных действий дипломат не заметил, отметили в МВД, ссылаясь на посла.

Руководитель представительства Израиля заметил, что в своих комментариях израильским СМИ он категорически опроверг наличие в Украине признаков ксенофобии и антисемитизма и не связывает этот трагический случай с каким-либо проявлениями нетерпимости к представителям других национальностей и религий.

Также Реувен Дин Эль попросили правоохранителей тщательным образом разобраться с этой ситуацией и по завершении расследования сообщить посольство Государства Израиль в Украине о его результатах.

С.Черных информировал иностранного дипломата о ходе проверки обстоятельств этого события.

Он напомнил, что 25-летний молодой человек был на днях доставлен в одну из киевских больниц для оказания медицинской помощи. Медиков вызвал экипаж столичного Управления ГАИ, прибывший к месту происшествия после получения сообщения от одного из водителей.

С целью установления обстоятельств произошедшего, были опрошены граждане, которые накануне непосредственно общались с парнем. Также были собраны записи из систем видеонаблюдения, расположенных на территории, прилегающей к месту выявления молодого человека работниками ГАИ.

По данным милиции, на момент перевода пациента в другое медицинское учреждение, специалисты диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ссадины на теле и признаки алкогольного опьянения.

В соответствии с сопроводительным листом городской станции скорой помощи, парень был доставлен в Киевскую городскую клиническую больницу № 17 в связи с получением травмы вследствие падения с парапета высотой 2,5 метра.

При опросе работниками милиции врачей бригады скорой медицинской помощи, те сообщили, что во время оказания первоначальной медицинской помощи на месте события, они смогли пообщаться с потерпевшим. Парень отрицал факт совершения насильственных действий в отношении себя и объяснил, что упал с парапета.

Несмотря на это, следственно-оперативная группа, созданная в рамках расследования уголовного дела по данному факту, кроме версии о несчастном случае, отрабатывает также другие версии. Среди них, в частности - совершение преступления в отношении потерпевшего с хулиганских побуждений или с целью ограбления.

На данный момент пострадавший направлен для лечения в Государство Израиль. В связи с этим украинские правоохранители обратились по каналам Интерпола к своим израильским коллегам с просьбой при первой возможности допросить молодого человека об обстоятельствах получения им телесных повреждений. Это, без сомнения, даст работникам милиции возможность составить объективную картину событий в тот день, подчеркнули в УСО.

11 апреля следственным отделом Печерского райуправления ГУМВД Украины в Киеве было возбуждено уголовное дело согласно ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следователями назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Досудебное следствие продолжается.

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Как сообщал УНИАН, еврейская община Киева требует от стражей порядка тщательного расследования нападения на 25-летнего ученика киевской ешивы Александра (Арона) Гончарова, которого утром 8 апреля нашли с проломленным черепом.

По информации сайта «Киев еврейский», 25-летний ученик киевской ешивы при синагоге Бродского, который прибыл на учебу в Киев по рекомендации луганского раввина, вышел из синагоги в первом часу ночи и не вернулся. Как зафиксировали камеры видеонаблюдения синагоги, молодой человек выходил из синагоги в кипе. Трагический инцидент произошел с ним после первого часа ночи 8 апреля в центре Киева на Бессарабский площади. “Скорая помощь” подобрала потерпевшего в крайне тяжелом состоянии с проломленной головой лишь в 7 час. утра 8 апреля и, по не выясненным причинам, не сообщила об этом в милицию.

Главный раввин Украины Моше Асман и члены ешивы разыскивали парня более суток. И только 9 апреля нашли в реанимации городской больницы №17. Парень находился в критическом состоянии.

По информации сайта, врачи уверены, что на парня было осуществлено нападение, и он был зверски избит, вследствие чего у него проломлен череп и диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма.

Но сейчас в милиции пытаются классифицировать случившуюся трагедию как несчастный случай, якобы молодой человек сам упал с высокого парапета, и вследствие этого получил травму, отмечает сайт.

А.Гончарова самолетом доставили в медицинский центр Тель-Авива.

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