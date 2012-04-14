На госпредприятии без документов хранилась партия пистолетов "Хортица"

Как сообщили УНИАН в руководстве Главного управления МВД Украины в Запорожской области, «55 пистолетов «Хортица» калибра 9 мм, 26 пистолетов «Хортица» калибра 5,6 мм и 52 магазина к ним были обнаружены сотрудниками спецмилиции ГУ МВД Украины в Запорожской области накануне, 12 апреля, на территории одного из местных государственных производственных предприятий».

По данным милиции, каких-либо разрешительных документов на данное оружие и боеприпасы, а также адекватных объяснений их хранения на территории государственного предприятия предоставлено не было.

«В связи с этим по факту обнаружения оружия следственным отделом спецмилиции ГУ МВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса Украины – «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Справка УНИАН. Пистолеты серии «Хортица» были созданы в Украине в первой половине 90-х годов конструктором М.Королевым. Имеется три основные модификации этого оружия. «Хортица-125-01» личное, многофункциональное, полуавтоматическое короткоствольное нарезное оружие защиты и нападения: оружие для ближнего боя, рассчитанное на поражение противника на расстоянии до 50 метров. Калибр 9Х18ПМ. В конструкции оружия предусмотрено крепление лазерного целеуказателя и переходник для прибора бесшумной стрельбы. "Хортица-76" - малогабаритная модель пистолета, калибр 5,6 мм кольцевого воспламенения.