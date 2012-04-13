Работники СИЗО нашли в кетчупе презерватив с наркотиками

Работники Харьковского СИЗО в продуктовой передаче обнаружили презерватив с наркотиками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области, по предварительным данным, в презервативе содержалось наркотическое вещество «Первитин». Презерватив был спрятан в упаковке кетчупа. Продуктовая передача изъята. Работники СИЗО вызвали сотрудников сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков, которые составили соответствующие материалы. Гражданка, которая принесла передачу, доставлена в райотдел милиции.

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