Парламент снял запрет на приватизацию ТЭЦ

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 243 карточки из 395 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает снятие запрета на приватизацию ТЭЦ для дальнейшей реализации программы по техническому переоснащению через привлечение негосударственных инвестиций путем передачи их в аренду или концессию.

Законом внесены изменения в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы. Всего таких объектов 14.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.