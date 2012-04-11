В Киеве застройщик засыпал отходами озеро на Позняках

Прокуратурой Дарницкого района Киева возбуждено уголовное дело за самовольное засыпание застройщиком озера, которое находится на территории 2-го микрорайона жилого массива Позняки (на пересечении улиц Тальновской и Батуринской).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, при отсутствии должным образом оформленных разрешительных документов застройщик засыпал песком, кусками бетона, битого кирпича и другими строительными и бытовыми отходами почти 0,9 га водоема, замусорены 1,25 га территории вокруг.

По расчетам Государственной экологической инспекции в городе Киеве, убытки составляют более 650 тыс. грн.

Дело возбуждено по ст. 242 Уголовного кодекса Украины.

Его расследование поручено Дарницкому райотделу милиции.