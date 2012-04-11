У Ахметова пообещали не строить офисный центр на Андреевском спуске

«…Мы приняли принципиальное решение отказаться от строительства торгово-офисного центра на улице Фроловской. Вместо него мы предложили городским властям построить на территории бывшей фабрики «Юность» малоэтажное арт-пространство, полностью сохраняющее дух Андреевского спуска… После завершения строительства мы готовы передать это арт-пространство в управление городскими общественными и творческими организациями», - заявил Генеральный директор компании ЭСТА Холдинг Николай Нестеренко, сообщает "Сегодня".

«Хотим особо подчеркнуть, что все демонтажные работы проводятся на основании полученных от киевской власти разрешений и никоим образом не затрагивают расположенных на территории фабрики «Юность» исторических зданий 1850 года постройки, расположенных по адресу: Боричев ток 35. Все демонтированные здания были построены в 80х годах XX века, причем часть из них находилась в аварийном состоянии», - подчеркнул Нестеренко.

«Мы с большим уважением относимся к мнению киевлян. Поэтому получив в процессе диалога с общественными организациями и активистами негативную реакцию на строительство торгово-офисного центра на Фроловской, мы еще месяц назад обратились в КГГА с инициативой перепрофилировать проект под строительство некоммерческого малоэтажного арт-пространства, согласованного с местными громадами и творческими организациями и полностью сохраняющего дух Андреевского спуска», - заявил Нестеренко.

«Помимо этого, мы попросили Киевскую администрацию помочь нам подобрать другую площадку в городе для строительства современного торгово-офисного центра», - сообщил Генеральный директор ЭСТА Холдинг.

Напомним, на ул Фроловской 9-11 снесли здание бывшей советской фабрики «Юность», которая выходила на Андреевский спуск. Активисты заявили, что застройщик уничтожает историческое здание. Однако глава Минкульта Михаил Кулиняк объяснил, что это постройка 1978 года, и исторической ценности не имеет. В свою очередь, как заявил глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец, на этом месте планируют возвести 10-этажный отель смагазинами и автопарковкой на почти 500 мест.