Парковщики научились собирать деньги без паркоматов

В Киеве парковщики придумали способ, как собирать с водителей без паркоматов: они ограждают места для парковки с помощью фишек, так чтобы водитель не мог туда заехать

Как сообщают «Комментарии», когда водитель подъезжает к парковке, он просит убрать фишку, что парковщик и делает. А дальше все зависит от водителя - или он платит за бесплатное по Закону место или игнорирует намеки парковщика об оплате его услуги по перестановке фишки.

Напомним, 1 апреля услуги парковки в Украине следует оплачивать исключительно с помощью парковочных талонов, а также на площадках, оборудованных специальными техническими средствами (парковками и терминалами).