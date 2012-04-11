Парковщики научились собирать деньги без паркоматов
11:51, 11 апреля 2012Общество
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В Киеве парковщики стали ограждать места для парковки с помощью фишек.
Парковщики придумали способ обойти паркомат, фото УНИАН
В Киеве парковщики придумали способ, как собирать с водителей без паркоматов: они ограждают места для парковки с помощью фишек, так чтобы водитель не мог туда заехать
Как сообщают «Комментарии», когда водитель подъезжает к парковке, он просит убрать фишку, что парковщик и делает. А дальше все зависит от водителя - или он платит за бесплатное по Закону место или игнорирует намеки парковщика об оплате его услуги по перестановке фишки.
Напомним, 1 апреля услуги парковки в Украине следует оплачивать исключительно с помощью парковочных талонов, а также на площадках, оборудованных специальными техническими средствами (парковками и терминалами).
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