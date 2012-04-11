У Азарова объяснили, почему газ выводят из-под процедуры госзакупок

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, принятие законопроекта «О внесении изменения в ст. 2 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» является необходимым для осуществления оперативной закупки углеводородов на энергетических площадках в Европе с целью формирования резервов в Украине и позволит удешевить стоимость газа для украинских потребителей.

Функционирование спотового рынка играет ключевую роль в ценообразовании на региональных рынках газа в Европе и способствует конкуренции на общеевропейском рынке. Спотовый рынок предоставляет доступ к многочисленным продавцам газа, включая производителей и других поставщиков, а также создает ценовую альтернативу долгосрочным контрактам.

Главной проблемой при осуществлении отечественными государственными предприятиями закупок природного газа является вопрос действующих правоотношений в сфере осуществления государственных закупок, которые:

- не в полной мере отвечают принципам и правилам работы, определенным Директивами Европейского Союза, в том числе Директивой 2004/17/ЕС Европейского парламента и совета от 31.03.2004 г., которая координирует процедуры закупок учреждениями, которые действуют в водном, энергетическом, транспортном и почтовых секторах;

- не дают возможности осуществлять закупку газа по стандартизированным формам соглашений, на ликвидных рыночных специализированных площадках, биржах, аукционах, через систему электронных торгов. Субъекты международного энергетического рынка используют стандартизированные формы соглашений, а именно: договоры по форме ISDA (версия международного договора для заключения внебиржевых срочных соглашений) и договоры по форме, разработанной Европейской Федерацией энерготрейдеров (EFET).

- ограничивают возможности предприятий относительно принятия оперативных коммерческих решений при закупке энергоресурсов.

Биржевая и внебиржевая торговля газом на ликвидных рыночных специализированных площадках содействует развитию свободного ценообразования и дает возможность закупки значительных объемов газа по цене более низкой, чем предусмотрено долгосрочными контрактами между НАК “Нафтагаз Украины” и ОАО “Газпром”.

По оценкам главных игроков европейского спотового рынка газа, все коммерческие закупки газа, которые дают прибыль госкомпаниям, должны быть выведены из сферы госзакупок, которые регулируются тендерами. Таким образом, принятие отмеченного законопроекта даст возможность украинским предприятиям, в том числе – госсектору, стать более конкурентоспособными на мировом рынке и получить эффективный источник снабжения энергоносителей, альтернативный долгосрочным контрактам.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает не распространять действие закона о государственных закупках на случаи, когда предметом закупок является природный газ и связанные с его закупкой и реализацией услуги.

В частности, из-под тендерных закупок будет выведена закупка «субъектом, уполномоченным Кабинетом министров на формирование ресурса природного газа для потребителей Украины, в том числе для нужд населения»:

- природного газа;

- услуги по транспортировке, распределению, поставкам и хранению природного газа;

- финансовых инструментов, операций с деривативами и управлению рисками, финансовых услуг, услуг бирж, аукционов, систем электронных торгов и других услуг, которые применяются в международной торговой и финансовой практике при закупке и реализации природного газа.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие изменений «будет способствовать обеспечению эффективного функционирования и развития нефтегазового комплекса, удовлетворению потребностей промышленных потребителей и населения в природном газе, повышению уровня и укреплению энергетической безопасности государства».

В Кабмине отмечают, что выведение закупок газа из-под госконтроля будет способствовать «повышению надежности поставок газа и использования ГТС», а также «реализации долгосрочных договоров и контрактов на поставку газа, в том числе по выполнению межгосударственных соглашений в нефтегазовой отрасли».