Азаров «завернул» закон о налоге на роскошь

Об этом написал в своем блоге премьер Николай Азаров.

«Хочу успокоить всех, кого взбудоражили слухи о так называемом «законе на богатство». Кабинет Министров в понедельник единодушно отклонил законопроект, имевший ярко фискальный характер и содержал не вполне продуманные нормы», - сообщил Азаров.

«Почему? Как раз по той причине, которая и взбудоражила людей. Разработчики исказили концепцию и смысл закона. Ведь мы закладывали в него не фискальные задачи в первую очередь, а принцип социальной справедливости: богатые должны поделиться с обществом той частью своих доходов, которые они тратят на роскошь», - отмечает премьер.

Азаров уточняет, что поэтому не может быть и речи, чтобы облагать налогом все без разбору квартиры свыше 120 квадратных метров и дома свыше 250 квадратных метров, какие-то сараи и гаражи.

«За последние годы многое изменилось. Квартиры и дома такого метража стали определенной нормой в жилищном строительстве. Они доступны среднему классу. А мы ни в коем случае не хотим ничем ущемить средний класс. Напротив, всячески будем его поддерживать. Потому что это – генератор экономического и социального прогресса.

Так что повторюсь, не может быть и речи о введении таких норм закона, которые нам предлагали», - отмечает премьер-министр.

«Закон вернули на доработку. И напомнили, какие принципы в нем должны быть заложены.

Первое: облагаются налогом именно предметы роскоши. То, без чего в принципе можно жить. И то, чему есть функциональные недорогие аналоги. Есть справедливый критерий для определения объекта такого налогообложения. Стоимость.

Второе: нужно тщательно проработать детализацию этого критерия для различных товаров, объектов движимого и недвижимого имущества, для разных ситуаций. Но это вполне возможно, и задача такая поставлена», - подчеркнул Азаров.

Азаров также просит не беспокоиться по поводу взимания такого налога.

«Он как раз просто администрируется через продавцов и поставщиков услуг. Вы знаете, что в Интернете очень просто найти настоящую цену определенной модели часов «Брегет» или автомобиля «Ламборджини» определенного года выпуска.

Так что нужно заложить справедливые нормы и выполнять их. Закон будет касаться только действительно богатых людей и только их расходов на личное потребление различных видов роскоши», - уточнил Азаров.