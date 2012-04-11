У Галицкого нашлись последователи на Черниговщине

В Черниговской области выявлено нарушение при осуществлении госзакупок областным центром занятости на 600 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, областной центр занятости в 2011 году закупил компьютерную технику для районных центров занятости по завышенным ценам, чем было нанесено бюджету почти 600 тыс. грн ущерба. Всего было приобретено свыше 220 единиц компьютеров и комплектующих.

Возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Как известно, злоупотреблениями грешили бывший шеф ​​чиновника - директор Государственной службы занятости В.Галицкий.

Во время обысков в нескольких банковских ячейках, принадлежащих ему, были найдены валютные ценности на общую сумму 7,5 млн. дол., большое количество золотых часов и драгоценных камней.