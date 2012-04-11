У Попова рассказали, когда «проснутся» столичные фонтаны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, уже подготовлено соответствующее распоряжение горгосадминистрации.

Открытие сезона фонтанов в Киеве начнется 12 апреля торжественным запуском обновленного светомузыкального фонтана на Крещатике, 25.

С этого дня, в соответствии с распоряжением, будут постепенно запущены в работу все фонтаны Киева. Заработают и те, на которых сейчас завершаются ремонтные и строительные работы.

Так, 30 апреля после обновления заработает фонтан напротив Пассажа – на Крещатике, 15.

1 мая введут в эксплуатацию фонтанные комплексы на Майдане Незалежности, 9 мая – каскадный фонтан на ул. Красноармейской, 119 и фонтан в сквере на площади Ивана Франко.

Фонтан в парке «Позняки» (пересечение просп. Григоренко и ул. Драгоманова) заработает 22 мая, а фонтан «Самсон» на Контрактовой площади – 26 мая.

6 мая введут в эксплуатацию фонтан в парке «Победа».

Традиционно сезон работы фонтанов продолжается до конца октября.

Всего в Киеве установлено около 88 фонтанов. На обслуживании АК «Киевводоканал» находится 22 фонтана, «Киевзеленстроя» – 24. Остальные фонтаны обслуживаются жилищно-эксплуатационными и ведомственными организациями.