У Попова рассказали, когда «проснутся» столичные фонтаны
12 апреля начнется введение в эксплуатацию киевских фонтанов.
|Открытие сезона фонтанов в Киеве начнется 12 апреля
Открытие сезона фонтанов в Киеве начнется 12 апреля торжественным запуском обновленного светомузыкального фонтана на Крещатике, 25.
С этого дня, в соответствии с распоряжением, будут постепенно запущены в работу все фонтаны Киева. Заработают и те, на которых сейчас завершаются ремонтные и строительные работы.
Так, 30 апреля после обновления заработает фонтан напротив Пассажа – на Крещатике, 15.
1 мая введут в эксплуатацию фонтанные комплексы на Майдане Незалежности, 9 мая – каскадный фонтан на ул. Красноармейской, 119 и фонтан в сквере на площади Ивана Франко.
Фонтан в парке «Позняки» (пересечение просп. Григоренко и ул. Драгоманова) заработает 22 мая, а фонтан «Самсон» на Контрактовой площади – 26 мая.
6 мая введут в эксплуатацию фонтан в парке «Победа».
Традиционно сезон работы фонтанов продолжается до конца октября.
Всего в Киеве установлено около 88 фонтанов. На обслуживании АК «Киевводоканал» находится 22 фонтана, «Киевзеленстроя» – 24. Остальные фонтаны обслуживаются жилищно-эксплуатационными и ведомственными организациями.