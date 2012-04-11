Порошенко о пиве, сыре и евробирках для скота

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

«Мы на сегодняшний день продемонстрируем прогресс и по доступу украинских товаров (пива – УНИАН) путем снятия квот», - отметил П.Порошенко.

Он также сообщил, что минимальная цена украинского пива в Беларуси была зафиксирована в свободно конвертируемой валюте, что после серьезной девальвации беларусского рубля сделало продукцию украинских производителей неконкурентоспособной.

«Мы попросили возобновить свободную конкуренцию. Мы не требуем никаких преимуществ для себя», - отметил П.Порошенко.

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Министр также надеется, что в ближайшее время России отменит запрет на импорт украинского сыра на территорию РФ: «Готовится сейчас мой визит в Российскую Федерацию. Я надеюсь, что во время визита у нас будут первые обнадеживающие результаты», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что визит планируется до конца апреля.

П.Порошенко подчеркнул, что разрешение проблемы идет в соответствии с достигнутыми договоренностями. «Все стороны придерживаются всех договоренностей», - отметил он.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день уже закончена проверка российскими экспертами Гадячского завода, завершаются проверки в Мене (ЧП КФ «Прометей» - УНИАН), и с четверга, 12 апреля, российские эксперты вместе с украинскими начнут работу на Пырятинском предприятии.

«Могу сказать, что соблюдается не только график сотрудничества, но и характер позиций обсужден. Довольно серьезно мы продвинулись в вопросах согласования совместных лабораторий. Вопрос переведен в абсолютно техническую плоскость сотрудничества», - сказал П.Порошенко.

Напомним, 3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны Российской Федерации будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

9 апреля главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что с 10 апреля специалисты Роспотребнадзора снова направятся в Украину для проверки предприятий, производящих сыр, в частности, «Пирятинского сырзавода» и ЧП КФ «Прометей».

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Украина намерена ускорить переговоры с ЕС с тем, чтобы в текущем году эксперты ЕС смогли начать инспекцию украинских молокоперерабатывающих предприятий для открытия доступа украинской продукции на европейский рынок, сообщил Петр Порошенко на брифинге.

Он отметил, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров с представителями ЕС.

«Мы ускорим инспекцию Европейским союзом наших молочных предприятий, что позволит, во всяком случае, по наиболее важным продуктам, в том числе и по сухому молоку, постепенно открывать очень мощные европейские рынки для украинской продукции… У меня цель сегодня начать инспекцию в этом году, потому что на этот год она не была даже запланирована. Если мне удастся договориться, чтобы мы включили в план инспекции Евросоюза Украину в этом году, или в начале следующего, я буду декларировать, что это уже первое серьезное достижение, потому что это открывает украинским производителям эти рынки (стран ЕС – УНИАН)», - сказал министр.

При этом он отметил, что требования европейской стороны для открытия рынков предусматривают инвентаризацию всего украинского стада, которое, как отметил П.Порошенко, не инвентаризировалось из-за высокой стоимости бирок: «Бирки, которые, извините, стоят в Европе 30-40 евроцентов, продавались украинским селянам до 60 грн».

Министр намерен инициировать принятие решения Кабинетом министров о бесплатном обеспечении крестьян бирками для инвентаризации стада.

П.Порошенко выразил надежду, что инвентаризацию стада удастся провести достаточно быстро и обеспечить тем самым начало инспекции молокоперерабатывающих предприятий.