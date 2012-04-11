Растет контрабанда молокопродуктов из Беларуси

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госветфитослужбы.

В сообщении говорится, что столичная ветеринарная милиция задержала партию белорусской молочной продукции, которая реализовывалась на одной из оптовых торговых точек Киева.

Отмечается, что из реализации было изъято сгущенное молоко, детская сухая молочная смесь, йогурты, кефир, сливочное масло и молоко - всего более 10 тонн продукции, которая была ввезена в страну после наложения запрета на импорт, не имела разрешительных документов и хранилась в ненадлежащих условиях. Вся эта продукция подлежит утилизации.

Напомним, что с начала марта Госветфитослужба Украина запретила ввоз молочной продукции из Беларуси из-за обнаружения в ней загрязняющих веществ.