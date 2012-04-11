В Украине возрождается рынок залогов

Как отметил министр юстиции Александр Лавринович, после кризисного 2009 года, когда в Украине нотариально было заверено рекордно низкое количество договоров залогов движимого имущества и залогов недвижимого имущества (ипотек), второй год подряд количество таких договоров растет в разы.

Так, в 2009 году нотариусами было заверено всего 37,5 тыс (из них 18,3 тыс договоров залогов имущества и 19,3 тыс – ипотечных договоров).

Однако уже в 2010 году нотариусами было заверено почти 57 тыс договоров залогов. Из них - договоров залогов транспортных средств и другого имущества – почти 30,5 тыс, договоров ипотеки – почти 26,5 тыс.

В 2011 году тенденция 2010 года приобрела еще более динамичный характер.

Как свидетельствует статистический отчет за 2011 год, нотариусами было заверено более 106 тыс договоров о залоге движимого и недвижимого имущества. Этот показатель почти вдвое превышает аналогичный показатель 2010 года и почти втрое – показатели кризисного 2009 года.

В частности, в прошлом году в Украине было зарегистрировано почти 69,5 тыс договоров залогов движимого имущества. При этом чаще всего украинцы прибегали к залогам транспортных средств, доля таких договоров составляет почти 90 процентов.

Кроме того, на протяжении 2011 года в Украине было заверено более 36,6 тыс договоров ипотеки. Из них договоры ипотеки квартир и жилых домов составили более 23,2 тыс.

Для сравнения, в 2007 году в Украине было заверено почти 500 тыс договоров залогов движимого и недвижимого имущества. Из них более 229 тыс договоров - залогов имущества (займы, которые обеспечиваются имуществом или драгоценностями) и более 267 тыс ипотечных договоров (займы, которые предоставляются банками под залог недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, сооружений).

В 2008 году в Украине нотариусами было заверено 361,5 тыс договоров залогов. Из них более 162 тыс – залогов имущества и почти 199 тыс – ипотечных договоров.