В Киеве возобновят троллейбусный маршрут №21

Об этом в эфире телеканала «Киев» сообщил председатель КГГА Александр Попов, реагируя на обращение жителя столицы по поводу сложной транспортной ситуации из-за сокращения указанного троллейбусного маршрута.

По словам киевлянина, вместо 21-го троллейбуса на сегодняшний день курсирует много маршрутных такси, но не каждый имеет 3 грн, чтобы оплатить за проезд в них. Он попросил А.Попова возобновить этот маршрут.

В ответ председатель КГГА пообещал способствовать в решении этого вопроса. «Я хотел бы попросить, если до 9 мая мы не возобновим данный маршрут, то я просил бы, прежде всего, того человека, который обратился, позвонить по телефону мне. Я думаю, что у нас такие возможности в такой срок – запустить этот маршрут - будут. Поскольку мы сразу после Пасхи запускаем свыше 60 новых автобусов и троллейбусов на городские маршруты. И поэтому, я думаю, мы можем перекрыть и указанный маршрут дополнительным транспортом. Я проконтролирую этот вопрос», - сказал он.