Вор складывал краденные борсетки в такси

В Одессе милиция задержала злоумышленника, обокравшего журналиста телеканала ICTV.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в милиции, накануне злоумышленник разбил стекло припаркованного во дворе автомобиля «Шкода Фабия» и похитил из салона сумку с документами. Поскольку денег в сумке не оказалось, вор решил оставить ее на заднем сиденье такси и предложил таксисту где-нибудь ее выбросить.

Между тем, сотрудники патрульно-постовой службы в тот же день и задержали таксиста, в чьём авто на заднем сидении обнаружили несколько борсеток с документами на имена разных граждан. Среди них оказалась и борсетка журналиста, который обратился с заявлением в милицию.

Оперативники организовали слежку за местами, где незнакомец просил таксиста подождать его. В одном из них милиционеры задержали мужчину, по приметам похожего на подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Овидиопольского района, ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и разбои.

Похищенные документы возвращены владельцам, а в отношении злоумышленника возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.