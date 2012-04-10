Протестантский пастор между службами подделывал финансовые документы

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-офицер управления налоговой милиции ГНС в области Александр Мрозович, такая сумма фигурировала в отношениях между двумя предпринимателями при продаже более 100 тонн черники. Настороженность налоговиков вызывал тот факт, что согласно документам, операции осуществлялись в январе-феврале 2011 года и ягоды продавались из урожая того же года.

Вместе с тем почерковедческой экспертизой было установлено, что подпись предпринимателя, который проходит как продавец и который умер в мае 2011 года, поддельная. В подделке документов налоговики заподозрили покупателя товара - жителя райцентра Зареченское, который является предпринимателем и занимается заготовкой лесных ягод, орехов и семян. Он также является пастором местной протестантской церкви.

Проведенными оперативными мероприятиями установлено, что офис предпринимателя и церковь находится в одном помещении.

Установлено, что этот пастор-бизнесмен организовал противоправную схему минимизации налоговых обязательств при заготовке лесных ягод, орехов и семян. В частности, с целью подтверждения происхождения экспортированных им ягод черники мороженой, минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов бизнесмен вовлек в противоправную деятельность более 80 физических лиц, которых зарегистрировал как частных предпринимателей, а также открыл на них счета в банках для дальнейшего снятия наличных. Совокупный доход вовлеченных в схему физических лиц за 2009-2011 годы составлял несколько десятков миллионов гривень.

По факту подделки документов было возбуждено уголовное дело, которое расследует налоговая милиция, а судом вынесены постановления на проведение обысков.

При проведении обыска пастор категорически отказался выполнять требования сотрудников милиции и вместе с членами своей семьи пытался помешать правоохранителям. Дошло даже до того, что пастор сорвал погоны у офицера милиции, отметил А.Мрозович.

В ходе обыска в рабочих кабинетах пастора налоговики обнаружили и изъяли финансовые, бухгалтерские документы и черновые записи. Также были изъяты наличные в различной валюте на общую сумму свыше 200 тыс грн.

Кроме того, в гараже пастора был обнаружен автомобиль «Мерседес SL-500» с перебитыми номерами кузова. В другом гараже был разбитый автомобиль такой же модели, откуда и были вырезаны части с кузовными номерами.

В связи с этим правоохранители не исключают, что в отношении пастора может быть возбуждено и уголовное дело по ст. 290 Уголовного кодекса Украины (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства).

По скольким статьям Уголовного кодекса Украины будет отвечать пастор-бизнесмен будет известно после завершения досудебного следствия по делу.