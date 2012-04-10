Суд спас Юрия Бойко от извинений в адрес «Зеркала недели»

Как пишет zn.ua, постановление зачитал судья Анзор Саадулаев сегодня, 10 апреля.

«Зеркало недели. Украина», после получения мотивационной части постановления, будет подавать иск в апелляционный суд.

Как сообщалось, в июле 2011 года «Зеркало недели. Украина» и журналисты Юрий Николов и Алексей Шалайский подали иск в Печерский суд г.Киева к Ю.Бойко за его утверждение о том, что публикация в издании статьи по названием «Вышка для Бойко» с результатами журналистского расследования является «заказухой».

Издание и журналисты просили суд обязать Ю.Бойко опровергнуть его высказывание через информагентство УНИАН. Материальные требования в иске отсутствуют.

Ранее в комментарии УНИАН министр сообщил, что намерен обратиться к СБУ с просьбой найти заказчиков статьи «Вышка для Бойко». «Это чей-то заказ. Мы сейчас попросили СБУ, чтоб выяснили, кто заказчик… Это заказуха – сто процентов», – заявил тогда Ю.Бойко.

Как напоминает zn.ua, речь в статье шла о тендере компании «Черноморнефтегаз», на котором она приобрела за 400 млн долл буровую установку, в то время как на мировом рынке такая же установка стоит 250 млн долл. По данным издания, участниками тендера стали две взаимосвязанные зарубежные фирмы.

Позже официальные лица НАК «Нафтогаз Украины» утверждали, что остальная сумма (разница в цене в 150 млн долл) будет потрачена на дополнительные товары и услуги, документального подтверждения чему не было предоставлено до сих пор.