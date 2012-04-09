Нигерийца 6 месяцев "маринуют" в СИЗО - не могут найти переводчика

Как передает корреспондент УНИАН, третье заседание суда должно было состояться сегодня, но его перенесли на 3 мая.

По словам адвоката О.Сунками Людмилы Гавриш, ее подзащитный не мог ознакомиться с материалами дела, поскольку они написаны на украинском и русском языках, которыми он не владеет.

«В третий раз срывается судебное заседание, поскольку прокуратура как государственный обвинитель не может обеспечить судебный процесс переводчиком. Мы считаем, что досудебное следствие было грубо нарушено, следователь не разобрался со всеми его обстоятельствами и неправильно квалифицировал действия О.Сунками. По моему мнению, здесь имеет место только самооборона с его стороны. Он защищался от нападающих, а не пытался их убить», - сказала Л.Гавриш.

По ее словам, рассмотрение дела в суде без переводчика невозможно, потому что иностранный гражданин русского и украинского языка не знает и не сможет отвечать на вопросы судьи.

«Требование закона говорит о том, что иностранцы должны быть обеспечены переводчиками в суде и переводчик должен иметь полномочия участвовать в судебном процессе», - сказала Л.Гавриш .

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 апреля, более 20 студентов из Африки на митинге перед зданием Ленинского райсуда требовали освободить О.Сунками.

По информации представителя правозащитной организации «Поступ» Ярослава Минкина, О.Сунками находится в СИЗО уже шестой месяц.

Он отметил, что в ноябре прошлого года шестеро молодых луганчан в подъезде одного из домов атаковали двоих студентов из Нигерии, среди которых был О.Сунками. «Нападавшие высказывали в адрес нигерийцев оскорбления на расовой почве, затем повалили на землю, били ногами и бросали в них камнями. О.Сунками удалось подняться, он стал обороняться горлышком разбитой бутылки. Нападавшие отступили, но когда приехала милиция, луганская молодежь оказалась пострадавшей стороной», - сказал Я.Минкин.

По его словам, следствие предъявило О.Сунками обвинение в покушении на убийство тех шестерых по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.