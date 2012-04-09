Украинцам напоминают, что МММ-2011 - вне закона

Об этом говорится в разъяснении председателя Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Андрея Стесевского, размещенном на официальном сайте комиссии.

Разъяснение предоставляется в связи с распространением в последнее время рекламных материалов компании «МММ - 2011».

«Информация о юридическом лице под названием «МММ-2011» в Государственный реестр финансовых учреждений, который ведется Госфинуслуг, не вносилась, статуса финансового учреждения такое лицо не приобретало, соответствующих лицензий не получало», - говорится в разъяснении.

Так, украинским законодательством предусматривается, что финансовые услуги предоставляются финансовыми учреждениями, которые должны быть внесены в соответствующий реестр.

«Деятельность по предоставлению любых финансовых услуг, предусматривающих прямое или опосредованное привлечение финансовых активов от физических лиц, а также страховая деятельность может осуществляться только после получения лицензии», - отмечается в сообщении комиссии.

Как сообщал УНИАН, с начала осени 2011 года в Киеве и регионах Украины начали появляться ярко-оранжевые билл-борды, на заборах и тротуарах – надписи краской, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011».

Организатором пирамиды выступает Сергей Мавроди, основатель подобного общества в России в 1990-х годах. Тогда «МММ» собирала вклады населения, обещая высокие проценты от прибыли. Выплаты осуществлялись исключительно за счет средств, вносимых новыми участниками пирамиды. Но вскоре организация прекратила свою деятельность, не вернув вклады более 10 млн человек.

Участники «МММ-2011» в Украине утверждают, что основные принципы работы пирамиды остались теми же, что и 17 лет назад. Тем не менее, украинцы, по их словам, активно вкладывают в пирамиду.