Новое руководство Киева сможет более эффективно использовать “Киевгорстрой”

Владимир ПОЛЯЧЕНКО надеется, что новое руководство Киева сможет более эффективно использовать возможности ХК “Киевгорстрой”, 80% акций которого принадлежит Киевсовету.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом бывший президент ХК “Киевгорстрой”, народный депутат Верховной Рады Украины В.ПОЛЯЧЕНКО заявил сегодня после собрания акционеров компании, на котором был избран новый президент “Киевгорстроя”. (31 мая, акционеры ХК «Киевгорстрой» избрали президентом компании Петра ШИЛЮКА, который ранее возглавлял “ДСК №4”, входящий в состав ХК «Киевгорстрой» - УНИАН).

По словам В.ПОЛЯЧЕНКО, “Киевгорстрою” приходится более 40% земельных участков под строительство приобретать на вторичном рынке, что естественно отражается на стоимости жилья и прибыли компании. “К сожалению, мне не удалось убедить Киевсовет прошлого созыва выделять землю напрямую холдингу, однако я вижу, что новое руководство города намерено проводить новую политику в этом отношении”, - сказал бывший глава “Киевгорстроя”.

Он еще раз напомнил, что город мог бы освободить “Киевгорстрой” от нагрузки в виде дополнительных затрат на прокладку инженерных коммуникаций и благоустройства территории в ходе строительства социального жилья. “Только таким образом можно снизить себестоимость жилья для киевлян”, - убежден В.ПОЛЯЧЕНКО.

В свою очередь, начальник Главного управления коммунального хозяйства Киева Анатолий ЧУБ отметил, что “Киевгорстрой” имеет стратегическое значение для Киева. “Холдинг важен для нашего города, как с точки зрения обеспечения социальной стабильности, так и сточки зрения обеспечения значительных поступлений средств в бюджет города”, - отметил А.ЧУБ.

По его словам, основным заданием, которое стояло? стоит и будет стоять перед “Киевгорстроем” - это стабильное строительство жилья в Киеве.

Он также подчеркнул, что “Киевгорстрой” является одной из главных бюджетообразующих компаний города.

Что касается перспектив, то, по словам А.ЧУБА, сейчас Киевской госадминистрацией разрабатывается масштабная программа строительства социального жилья, выполнение которой будет возложено на “Киевгорстрой”.

Владимир ПОЛЯЧЕНКО еще раз отметил, что в Верховной Раде он намерен отстаивать интересы украинских строителей.

“Одной из своих задач я вижу разработку соответствующего законопроекта, призванного ограничить доступ на строительный рынок сомнительным организациям”, - сказал В.ПОЛЯЧЕНКО. Он убежден, что “нельзя допускать к строительству 22-25 этажных домов организации, которые не имеют кредитной истории и опыта строительства подобных зданий”. При этом, по словам В.ПОЛЯЧЕНКО, зачастую, к участию в тендерах на строительство жилья, допускаются непроверенные компании. “Хочу напомнить, с какой помпой в Донецке встречали российскую компанию “Социальная инициатива”, а сегодня два руководителя этой организации задержаны за растрату средств вкладчиков при строительстве жилого дома”, - отметил В.ПОЛЯЧЕНКО.

Новоизбранный президент ХК “Киевгорстрой” Петр ШИЛЮК отметил, что намерен сохранить преемственность в методах управления холдинговой компанией. “Я не вижу необходимости вносить кардинальные изменения в отлаженный механизм холдинга, и намерен направить усилия на освоение новых технологий в строительстве”, - подытожил П.ШИЛЮК.