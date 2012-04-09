Черкасские энергетики «разжились» за государственный счет на 600 тысяч

07:54, 09 апреля 2012
Общество
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В Черкасской области должностные лица Каневского района электрических сетей (РЭМ) ПАТ "Черкассыоблэнерго" присвоили свыше 600 тыс грн государственных средств.

Черкасские энергетики «разжились» за государственный счет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-группе УСБУ в области.

Работники СБУ установили, что в ноябре 2011 года служебные лица РЭМ заключили ряд соглашений с киевской фирмой по расчистке трасс воздушных линий электропередач от зеленых насаждений. Выполнив в действительности работы собственными силами, должностные лица Каневского РЭМ, злоупотребляя служебным положением, подготовили фиктивные документы о соглашении с подрядчиком – частным предприятием, при этом указав завышенную стоимость работ. Средства госпредприятия в сумме свыше 600 тыс грн были незаконно перечислены на счет киевской фирмы.

Следственным отделом УСБУ в Черкасской области было возбуждено уголовное дело по факту растраты служебными лицами государственных средств по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением в особо больших размерах) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) УК Украины.

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