Черкасские энергетики «разжились» за государственный счет на 600 тысяч

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-группе УСБУ в области.

Работники СБУ установили, что в ноябре 2011 года служебные лица РЭМ заключили ряд соглашений с киевской фирмой по расчистке трасс воздушных линий электропередач от зеленых насаждений. Выполнив в действительности работы собственными силами, должностные лица Каневского РЭМ, злоупотребляя служебным положением, подготовили фиктивные документы о соглашении с подрядчиком – частным предприятием, при этом указав завышенную стоимость работ. Средства госпредприятия в сумме свыше 600 тыс грн были незаконно перечислены на счет киевской фирмы.

Следственным отделом УСБУ в Черкасской области было возбуждено уголовное дело по факту растраты служебными лицами государственных средств по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением в особо больших размерах) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) УК Украины.