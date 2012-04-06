Уволенный директор НХМУ обвинил Минкульт во лжи и фальсификациях

Все аргументы, которые привело министерство, - ложь, отметил А.Мельник в комментарии УНИАН. “Правда то, что я требовал, чтобы вернули все произведения искусства из правительственных кабинетов и коридоров и других госучреждений. Поскольку это плохая практика: за ними никто не присматривает, их все потом надо реставрировать, а еще хуже - они просто исчезают”, - сказал он.По его словам, первая ложь от министерства - что освобождение состоялось “при согласии сторон”. “Здесь настоящая фальсификация”, - говорит А.Мельник.

“Они говорят о плане... Музей не может говорить о плане. Сначала музей должен соответствовать своими обязанностям. Он должен быть соответственно обустроен. Мы неоднократно заявляли, что музей не может работать, когда зимой температура 8-10 градусов, а летом - почти 40. Министерство к этому не прислушивалось. Напротив - во всем обвиняет меня. Поймите, что перепад температур зависит не от директора музея и не от научных сотрудников. Это зависит от системы отопления. Поэтому министр не может обвинять кого-либо, если он к этому не приобщился”, - отметил А.Мельник.

Он напоминает, что год назад вышел указ Президента о реконструкции Национального музея. Однако министр Михаил Кулиняк ни разу не пригласил А.Мельника по этому поводу. “То есть, он сам нарушил указ Президента”, - замечает А.Мельник.

Более того, по его словам, с 2008 года музей не финансируется, кроме зарплаты, коммунальных услуг, отчислений и охраны.

“В 2011 году дали два миллиона гривен. Мы их потратили на пожарную сигнализацию, поскольку сидели “на пороховой бочке”. И микроклимат хотели сделать, но эти средства - это копейки по сравнению с тем, что надо. Мы не можем таким локальным путем решить целую проблему. Музей нуждается в целостной реконструкции. Это отмечено и в указе Президента. Относительно повреждения иконописи - тоже ложь. Все 12 икон отреставрированы. Если повреждение произошло, то оно произошло вследствие несовершенной системы отопления, из-за которой в музее резкие перепады температур. Еще раз отмечаю, что я неоднократно об этом сообщал. Мы написали по этому поводу множество писем”, - рассказал А.Мельник.

По его словам, с Министерством культуры происходит какое-то просто “аномальное явление”. “Они приглашают на ответственные должности абсолютно непрофессиональных людей. У меня вообще создается впечатление, что они далеки от культуры. Вместо культуры занимаются политикой. Это все, что я могу сказать”, - заявил А.Мельник.

Как сообщал УНИАН, А.Мельник сообщил, что 5 апреля в его кабинет в музее пришел министр культуры М.Кулиняк с тремя чиновниками министерства и зачитал приказ о его освобождении от должности директора Национального художественного музея Украины. В приказе об освобождении, по словам А.Мельника, употреблена формулировка “при согласии сторон”, хотя сам директор музея, как объяснил он, такого согласия не давал и никаких документов относительно этого не подписывал. “Около месяца назад министр культуры вынес мне выговор за какие-то там недостатки, - сказал А.Мельник. - Однако позже снял этот выговор, осознав свою ошибку”.

Отвечая на вопрос УНИАН, с чем А.Мельник связывает внезапное освобождение от должности, он допустил, что причина может быть в том, что Нацмузей в который раз открыто заявил об исчезновении картин в Кабмине.

Ранее УНИАН публиковал материалы “В Кабмине завелся вор живописи” и “Как в Кабмине украли картины”.

После выхода первой публикации в правительственных кабинетах картины таки нашлись, однако только две из четырех: «В рыболовецком колхозе» 1952 года и «Паруса на море» 1951-го. О «Днепровских далях» 1937-го и «Село у реки» 1951-го работники музея как тогда, так и теперь заявляют, что они «фальшивы». В настоящее время относительно двух подделок проводится экспертиза специальной комиссией, результаты которой обещают вскоре обнародовать.

Сегодня, 6 апреля, Министерство культуры сообщило, что освободило А.Мельника от должности генерального директора Национального художественного музея Украины за невыполнение музеем основных плановых показателей деятельности.