Янукович: вертолетная площадка построена для всех

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко направил повторное обращение председателю Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов Владимиру Ковалевскому, а также вице-премьер-министру - министру инфраструктуры Борису Колесникову относительно возможности организации перелета к Шевченковским местам группы журналистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, он напомнил, что осенью прошлого года была торжественно открыта пресловутая вертолетная площадка у Тарасовой горы, строительство которой велось за государственные средства и было включено в план реализации Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу.

В состав вертолетной площадки с пассажирским терминалом пропускной способностью 50 пассажиров в час, построенной в селе Пекари Каневского района Черкасской области, входят посадочная площадка, одноэтажный пассажирский терминал, который состоит из зала ожидания, конференц-зала и комнаты отдыха, контрольно-пропускного пункта, мест для остановки автотранспорта и др.

Площадка, рассчитанная на 10 вертолетов, была построена почти за 100 млн. грн. бюджетных средств, а недавно было принято решение о выделении еще 27 млн. грн. из бюджета на благоустройство ее территории и укрепление береговой линии.

Н.Томенко также заметил, что касается целей площадки, то, по словам черкасских властей, она построена для богатой украинской диаспоры, представители которой будут прилетать в Канев, к могиле Шевченко.

При этом, напоминает вице-спикер, Президент Украины Виктор Янукович обещал, что «…уже весной этого года у всех вас будет возможность посетить Чернечую гору, побывать на могиле Кобзаря. Кстати, и вертолетная площадка построена для всех».

Н.Томенко также напомнил, что накануне Шевченковских дней в марте, по просьбе СМИ, он уже обращался в Национальное агентство Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов относительно содействия организации перелета на могилу Т.Шевченко группы журналистов, однако Агентство сообщило, что на данном объекте продолжаются пусконаладочные работы и проходят сертификационные испытания. А также, что прорабатывается вопрос передачи вертолетной площадки в сферу управления Министерства инфраструктуры с дальнейшим ее закреплением за государственным предприятием «Международный аэропорт «Борисполь» с целью его надлежащего обслуживания и эксплуатации.

В то же время, добавил Н.Томенко, как стало известно, в частности из сообщений в черкасских СМИ, несмотря на то, что объект не готов, им уже воспользовался Президент Украины, когда прилетал на вручение Шевченковской премии.

Ввиду этого, вице-спикер повторно направил обращение председателю Национального агентства, а также министру инфраструктуры с просьбой предоставить информацию о возможности и условиях организации перелета к Шевченковским местам группы журналистов в период праздничных мероприятий по случаю почтения памяти Тараса Шевченко 21-22 мая (день перезахоронения Кобзаря в Украине).