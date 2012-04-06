Минздрав предлагает забирать органы умерших без согласия родственников

Об этом в эфире программы «Социальный статус» на телеканале «Тонис» сообщил главный трансплантолог Минздрава Украины Александр Никоненко, пишет «Сегодня».

Он сообщил, что в Минздраве готовятся изменения в законодательство, предлагающие заменить норму о презумпции несогласия, действующей в нашей стране, на презумпцию согласия. «Мы имеем положительный пример Беларуси. 3 года назад у них был такой же закон, как у нас, а когда он изменился, у них в несколько раз увеличилась трансплантация», – подчеркнул А.Никоненко.

Он рассказал, что в большинстве западных стран, в отличие от Украины, люди могут еще при жизни дать согласие на то, чтобы выступить донором после своей смерти, недавно эту норму закрепили в Беларуси и России. Эта политика поддерживается на государственном уровне, проводится пропаганда среди населения, согласие человека стать донором расценивается как благородный поступок.

А.Никоненко отметил, что в Украине донорами могут стать только близкие родственники, которые отдают своим детям или родным почку или часть печени. Согласие на изъятие органов после смерти человека также дают его родственники, но в большинстве случаев врачи получают отказ.

Как сообщил А.Никоненко, в среднем годовая потребность Украины в трансплантации почки измеряется 2 тыс трансплантаций в год, печени – 1 тыс, сердца – от 800 до 1 тыс.

«На сегодняшний день мы можем сказать, что мы даже 1% не выполняем всего необходимого. В прошлом году мы выполнили всего 86 трансплантаций почки, 14 трансплантаций печени и 1 трансплантацию сердца. Вот такой объем работы, который выполнен в Украине», – отметил он.

По словам А.Никоненко, благодаря государственной программе поддержки трансплантологии, 7 действующих в Украине трансплантационных центров оснащены современным оборудованием, в них работают высококлассные специалисты, которые могут производить сложнейшие операции и осуществлять послеоперационную терапию, но потенциал данных центров практически не используется.

«Эти 7 центров могут выполнять до 50% необходимого объема оперативных вмешательств. Основная проблема заключается в том, что трупная трансплантация на территории Украины в последний год практически остановилась. За последних 2 года в основном перешли на родственную трансплантацию», – подчеркнул А.Никоненко.

По его словам, наиболее успешные результаты после трансплантации почки – около 30 лет жизни, печени – около 25 лет, сердца – 15-20 лет. Годовая выживаемость колеблется в пределах 98%.